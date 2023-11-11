Антиізраїльський марш в День перемир'я. У Великій Британії розгорівся скандал навколо пропалестинського протесту, який проводять в день вшанування загиблих у світових війнах. Ветеранські організації називають цю акцію зневажливою до пам'яті полеглих, уряд попереджає про можливі заворушення.

Чому ані уряд, ані Скотленд-Ярд не змогли заборонити проведення протесту - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Вже за кілька годин - ось цю дорогу з шести смуг перекриють. Бо сюди прямуватиме колона протестуючих. Очікується, що це буде найбільший пропалестинський марш від початку війни за участі близько мільйона людей. І якби це був будь-який інший день, протест пройшов би без особливої уваги. Вже тричі захисники Гази виходили на кількатисячні акції у Лондоні. Але сьогодні у Великій Британії вшановують День перемир'я - це одна із найважливіших дат у країні.

11 година, 11 дня, 11 місяця - час закінчення Першої світової війни. Цю подію в країні вшановують двома хвилинами мовчання - згадують усіх полеглих у двох світових війнах. Традиційно в День перемир'я також відзначають службу ветеранів. Тож напередодні маршу і прем'єр-міністр, і міністерка внутрішніх справ, і депутати, і ветерани закликали організаторів перенести протест на інший день. Їхній головний аргумент - гучні марші та можливі безпорядки зневажатимуть пам'ять загиблих.

Лінкольн Джопп, полковник британської армії у відставці:

Багато моїх побратимів трагічно загинули захищаючи життя мусульман в Іраку та Афганістані. Особисто я просто хочу можливість у спокої, мирі, з гідністю і шаною згадати своїх друзів. Я думаю, що більша частина британців хотіла б такого ж. Я не вважаю, що цей марш має відбутися.

І якщо парламент чи уряд не можуть заборонити цей марш, не мають таких повноважень, то Скотленд-Ярду це цілком під силу. Якщо є серйозна загроза виникнення заворушень. Втім, поліція не знайшла підстав для заборони протесту. На попередніх акціях все проходило більш-менш мирно, хоч і не без інцидентів.

Загалом на трьох кількатисячних мітингах арештували 200 учасників. Тоді як за один понеділок, приміром, за ґрати потрапило 219 протестувальників проти використання нафти.

Міріам Кейтс, депутатка парламенту Великої Британії:

Поліція вже показала минулі рази, що вона не бажає виконувати закон, який забороняє людям носити маски, забороняє расистські вигуки. Якщо поліція не зможе адекватно реагувати на цей протест, то дуже вірогідно, що виникнуть безпорядки. Особисто я, британська громадянка, не рада такій ситуації.

З претензіями до Скотленд-Ярду виступила навіть міністерка внутрішніх справ. Суелла Брейверман назвала акції антиєврейськими та звинуватила поліцію в упередженості. Мовляв, офіцери значно поблажливіші до пропалестинців, аніж до праворадикалів чи націоналістів. Тим паче, що серед учасників ходи будуть завзяті прибічники терористичної організації ХАМАС.

Суелла Брайверман, міністерка внутрішніх справ Великої Британії:

Отже, ми побачили, що тисячі людей вийшли на вулицю після масового вбивства євреїв. Це була найбільша втрата єврейських життів з часів Голокосту, а протестувальники викрикували заклики до стирання Ізраїлю з карти світу. На мою думку, є лише один спосіб опису цих маршів - вони марші ненависті.

Втім заклики, які виголошують на акціях протестів, у Британії вважають вираженням "свободи слова".

Адам Вагнер, юрист з питань прав людей:

Це, дійсно, провокативний крок - проводити протест в День перемир'я. Але бути провокативними - не суперечить закону, і це, без сумніву, зверне ще більше уваги на протест. Так само немає злочину в тому, щоби бути нешанобливими, як би цього не хотіли деякі.

Організатори маршу запевняють, що пішли на зустріч владі й змінили маршрут, щоби не перетинатися із церемонією вшанування загиблих. Але переносити його на інший день не збираються, навіть попри скандал.

Асад Рехман, організатор пропалестинського маршу в Лондоні:

Цей день - це вшанування пам'яті тих, які служили, захищаючи наші демократичні свободи й спосіб життя. Ці демократичні свободи, за які ми боролися, включають в себе право на протест, це хіба нацисти забороняли протести. І невже це не найкращий день, щоби закликати до припинення війни, адже це День перемир'я, невже уряд не розуміє, що цей день символізує припинення війни, коли ми пригадуємо жахіття війни, втрату життів та зобов'язуємося зробити все, щоби ці жертви не були марними.

Втім, тепер можливість заворушень на цьому марші ще більше зросла. Бо скандал вже привернув увагу праворадикалів та ісламофобів. За останніми дослідженнями, 48% британців воліли б заборонити пропалестинську ходу в День перемир'я, і лише 18% виступають за її проведення.