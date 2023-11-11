Україна стала заручником внутрішньо-політичної обстановки у США. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

"Україна стала трохи заручником внутрішньо-політичної обстановки у США. Фактично вже розпочалась президентська кампанія. Серед республіканців і демократів традиційно під час виборчої кампанії питання в тому, скільки податків треба збирати і як їх ефективно витрачати. Республіканці завжди наполягають, що податки не потрібно знімати багато з народу, а демократи відповідно говорять про те, що є зобов'язання. Тому ми відповідно бачимо цю суперечку, частиною якої опинилась, на жаль, Україна", - зазначив Загородній.

Він додав: "Позитив цієї суперечки у тому, що адміністрація США хоче об'єднати пакет, тобто Ізраїль і Україна повинні звучати поряд. Це - фундаментальне рішення для України, тому що, враховуючи, як у американській політиці все повільно працює, це означає, що це політика на років 50 точно. Плюс те, що зараз працює президент Зеленський над тим, щоб були підписані гарантії безпеки України з боку США. Це до речі дуже дошкуляє росіянам. Вони розуміють, що ці гарантії зараз будуть підписані як проміжний варіант до вступу України в НАТО, це означає, що Трамп, на якого вони сподіваються - не зможе нічого змінити...".