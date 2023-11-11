Допомога США Україні: експерт розповів, чому скорочуються поставки зброї [ Редагувати ]
Україна стала заручником внутрішньо-політичної обстановки у США. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.
"Україна стала трохи заручником внутрішньо-політичної обстановки у США. Фактично вже розпочалась президентська кампанія. Серед республіканців і демократів традиційно під час виборчої кампанії питання в тому, скільки податків треба збирати і як їх ефективно витрачати. Республіканці завжди наполягають, що податки не потрібно знімати багато з народу, а демократи відповідно говорять про те, що є зобов'язання. Тому ми відповідно бачимо цю суперечку, частиною якої опинилась, на жаль, Україна", - зазначив Загородній.
Він додав: "Позитив цієї суперечки у тому, що адміністрація США хоче об'єднати пакет, тобто Ізраїль і Україна повинні звучати поряд. Це - фундаментальне рішення для України, тому що, враховуючи, як у американській політиці все повільно працює, це означає, що це політика на років 50 точно. Плюс те, що зараз працює президент Зеленський над тим, щоб були підписані гарантії безпеки України з боку США. Це до речі дуже дошкуляє росіянам. Вони розуміють, що ці гарантії зараз будуть підписані як проміжний варіант до вступу України в НАТО, це означає, що Трамп, на якого вони сподіваються - не зможе нічого змінити...".
по темі
Радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна підбила підсумки першого дня роботи саміту щодо української Формули миру, який 28 жовтня розпочався на Мальті
Андрій Єрмак розповів, про що говорив під час розмови з американським політичним і державним діячем Джейком Салліваном
Війна в Україні досягла критичної точки, зазначає Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента
Єрмак підкреслив, що у політичному та військовому керівництві України існує єдина позиція
росії потрібна лише капітуляція України та збереження за собою хоча б частини окупованих територій, тому вона свідомо вкидає у ЗМІ тезу про те, що Україна виснажені і готова до переговорів.