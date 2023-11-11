На Дніпропетровщині запустили курс "Діагностика та лікування ПТСР" [ Редагувати ]
На Дніпропетровщині в навчально-бойовому центрі асоціації ветеранів спецназу вдалися до експерименту - започаткували річний базовий курс під назвою "Діагностика та лікування посттравматичного стресового розладу". Головна мета проєкту - підготувати інструкторів, які відновлюватимуть психіку військових, що пройшли крізь пекло війни та вижили. Більше подробиць в репортажі Артура Терещенка.
Олена - дружина військовослужбовця. 5 місяців жінка відвідує експериментальний курс "Діагностика та лікування посттравматичного стресового розладу".
Олена, відвідувачка курсу "Діагностика та лікування посттравматичного стресового розладу":
Я, як дружина, сама переживала дуже важкі часи, дуже важкий період, у мене у самої були стреси, нервові зриви, тому з початку я хотіла розібратися в собі.
Навчання - складне, і інформації багато, адже для діагностики та лікування посттравматичного стресового розладу потрібні спеціалізовані знання.
Олександр Кудінов, тренер-психолог навчального центру ветеранів спецназу:
Що таке бойовий стрес? Як надавати допомогу у бойовому стресі? Що таке гостра стресова реакція? Що таке гострий стресовий розлад? В яких умовах перебувають люди? Протоколи надання допомоги, фахової психологічної допомоги таким людям, котрі там знаходяться в стані ступору.
Навчально-бойовий центр асоціації ветеранів спецназу, що базується в Кривому Розі, працює з 2014. Тут щороку організовують курси: зі стрілецької підготовки, захисту від зброї масового ураження, тактичної підготовки санінструкторів. Новий курс - експериментальний.
Олександр Кудінов, тренер-психолог навчального центру ветеранів спецназу:
Скільки людей дійде до фіналу поки що не відомо, але якщо ми зробимо хоча б до 10 фахівців, то це буде значний прогрес. До цього часу такої програми ніде не проводилося.
Олена вже як волонтер відвідує шпиталі та їздить на передову. Багато спілкується з військовими й розуміє, чого вони потребують.
Олена, відвідувачка курсу "Діагностика та лікування посттравматичного стресового розладу":
Сподіваються вони на повагу, на те, що ми їх зрозуміємо, що їх підтримаємо, що суспільство їх підтримає і не кине. Ось на це вони розраховують.
А для цього більше знань про емоційний стан людини, яка зі зброєю в руках пройшла пекло війни, потрібно всім українцям.
Ірина, відвідувачка курсу "Діагностика та лікування посттравматичного стресового розладу":
У кого в сім'ї немає військовослужбовців, то вони взагалі не розуміють, що відбувається з військовослужбовцем, вони не розуміють, що відбувається у сім'ях військовослужбовців, як переживають це все сім'ї.
І це ще одне завдання слухачів курсу - донести до кожного, як тактовно спілкуватися із захисниками, дякувати їм, а за потреби і пропонувати допомогу.
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