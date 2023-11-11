Навчання - складне, і інформації багато, адже для діагностики та лікування посттравматичного стресового розладу потрібні спеціалізовані знання.

На Дніпропетровщині в навчально-бойовому центрі асоціації ветеранів спецназу вдалися до експерименту - започаткували річний базовий курс під назвою "Діагностика та лікування посттравматичного стресового розладу". Головна мета проєкту - підготувати інструкторів, які відновлюватимуть психіку військових, що пройшли крізь пекло війни та вижили. Більше подробиць в репортажі Артура Терещенка.

Олена - дружина військовослужбовця. 5 місяців жінка відвідує експериментальний курс "Діагностика та лікування посттравматичного стресового розладу".

Олена, відвідувачка курсу "Діагностика та лікування посттравматичного стресового розладу":

Я, як дружина, сама переживала дуже важкі часи, дуже важкий період, у мене у самої були стреси, нервові зриви, тому з початку я хотіла розібратися в собі.

Навчання - складне, і інформації багато, адже для діагностики та лікування посттравматичного стресового розладу потрібні спеціалізовані знання.

Олександр Кудінов, тренер-психолог навчального центру ветеранів спецназу:

Що таке бойовий стрес? Як надавати допомогу у бойовому стресі? Що таке гостра стресова реакція? Що таке гострий стресовий розлад? В яких умовах перебувають люди? Протоколи надання допомоги, фахової психологічної допомоги таким людям, котрі там знаходяться в стані ступору.

Навчально-бойовий центр асоціації ветеранів спецназу, що базується в Кривому Розі, працює з 2014. Тут щороку організовують курси: зі стрілецької підготовки, захисту від зброї масового ураження, тактичної підготовки санінструкторів. Новий курс - експериментальний.

Олександр Кудінов, тренер-психолог навчального центру ветеранів спецназу:

Скільки людей дійде до фіналу поки що не відомо, але якщо ми зробимо хоча б до 10 фахівців, то це буде значний прогрес. До цього часу такої програми ніде не проводилося.

Олена вже як волонтер відвідує шпиталі та їздить на передову. Багато спілкується з військовими й розуміє, чого вони потребують.

Олена, відвідувачка курсу "Діагностика та лікування посттравматичного стресового розладу":

Сподіваються вони на повагу, на те, що ми їх зрозуміємо, що їх підтримаємо, що суспільство їх підтримає і не кине. Ось на це вони розраховують.

А для цього більше знань про емоційний стан людини, яка зі зброєю в руках пройшла пекло війни, потрібно всім українцям.

Ірина, відвідувачка курсу "Діагностика та лікування посттравматичного стресового розладу":

У кого в сім'ї немає військовослужбовців, то вони взагалі не розуміють, що відбувається з військовослужбовцем, вони не розуміють, що відбувається у сім'ях військовослужбовців, як переживають це все сім'ї.

І це ще одне завдання слухачів курсу - донести до кожного, як тактовно спілкуватися із захисниками, дякувати їм, а за потреби і пропонувати допомогу.