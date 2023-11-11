В умовах великої війни медзаклади отримали від міжнародних партнерів десятки тисяч тонн медикаментів, сотні одиниць сучасного медобладнання - каже міністр.

Машини екстренної допомоги, ліжка для хворих, сотні одиниць обладнання та десятки тисячів тонн ліків. Все це Україна отримує від міжнародних партнерів в рамках гуманітарної допомоги. Сьогодні донори дещо знизили об'єми такої підтримки, кажуть експерти. Натомість розширили спектр послуг щодо протезування та відновлення лікарень.

Роман Барашев розкаже про деякі проєкти, які були реалізовані іноземними партнерами та благодійниками в Києві цього тижня.

Криворіжанин Ігор воював на фронті понад рік. Виконуючи бойове завдання, отримав контузію і травму хребта. А потім інфаркт. Згадує: коли його везли до Інституту Амосова, серце просто вилітало з грудей!

Ігор Слапік, військовослужбовець:

Переніс три операції, дуже вдячний лікарям, що врятували моє життя.

Кардіохірурги Інституту врятували життя Ігорю. Та ще сотням інших військовослужбовців. Медики кажуть: в умовах війни роботи суттєво побільшало. Втім і допомога відчувається.

Сергій Сіромаха, головний лікар Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:

Дивіться, тут взагалі "інтернешнл". Таких ліжок в нас декілька десятків привезли від данського фонду. Інфузомати передали литовці. Дихальний апарат передали поляки.

Від початку повномасштабного вторгнення допомога іноземних партнерів зросла в рази, каже головний лікар.

Сергій Сіромаха, головний лікар Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:

У 2020 році ми отримали допомогу на 10 млн грн. Це все і медикаменти, і апаратура, а у 2022 році, у воєнному, на 101 мільйон, тобто в 10 разів збільшився приплив гуманітарної допомоги.

Навіть під час наших зйомок в Інституті Амосова - сюди двічі привозили гуманітарну допомогу. Роландас Зилинскас - представник литовської компанії, що займається поставками медичного обладнання, привіз до лікарні прилад контролю артеріального тиску та серцевого ритму.

Вітаю, хлопці. Що у нас сьогодні? - Ліки, шприци, бинти.

А цей гуманітарний вантаж - подарунок від німців та італійців.

Юрій Захараш, волонтер:

В основному допомагають церкви: греко-католицька церква в Лейпцизі й в місті Бергамо. Це вони збирають, ми привозимо.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

У нас гарна традиція: як тільки йде дощ, то ми на площі перед ВР передаємо автомобілі для бригад екстренної медичної допомоги.

5 нових автомобілів швидкої допомоги цього тижня поповнили автопарки служб екстреної допомоги прифронтових районів Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Чернігівської областей.

Андрій Паша, водій швидкої (Харків):

Є прильоти, люди постраждалі, загиблі. Прифронтове місто, що ви хотіли. Новинці раді любій, кожна нова автівка - це врятовані життя.

Ці машини - допомога Україні від Канади.

Наталка Цмоць, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні:

Ці швидкі автомобілі допоможуть врятувати життя, і ми дуже дякуємо вам за вашу відвагу та саможертву.

За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджені або викрадені окупантами понад півтисячі автомобілів екстреної медичної допомоги. У таких умовах будь-яка допомога іноземних партнерів - на вагу золота!

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Автомобілі швидкої меддопомоги, наркозно-дихальна апаратура, апарати штучної вентиляції легень - це все сотнями сьогодні приходить, ліжка, реанімаційні ліжка, опікові ліжка, МРТ, КТ, пересувні комп'ютерні томографи. За останні два роки ми привезли обладнання в заклади охорони здоров'я стільки, як за останні 10 років до цього.

В умовах великої війни медзаклади отримали від міжнародних партнерів десятки тисяч тонн медикаментів, сотні одиниць сучасного медобладнання - каже міністр. Понад чотирьох з половиною тисяч військових і цивільних, що отримали мінно-вибухові травми, пройшли безкоштовне лікування за кордоном. Здебільшого у клініках Польщі, Німеччини, Норвегії та Швеції.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Лікування в клініках і повернення назад оплачує Єврокомісія.

Ірина Заславець, керівниця проєкту комунального реабілітаційного центру у Львові:

Ми відрили стерилізаційну для інструментів завдяки міжнародним партнерам, ми відремонтували корпус реабілітаційний завдяки міжнародним партнерам, ми відкрили протезування, зараз робимо ремонт і обладнання в щелепно-лицеву хірургію завдяки донорській допомозі, маємо проєкт "Не до краси", який прибирає сліди війни на тілах і обличчях жінок, і це теж велика міжнародна компанія, яка вкладає в нього кошти.

У порівнянні з першим роком війни обсяги гуманітарної допомоги дещо знизилися, кажуть посадовці та експерти. Натомість зросла якість і цільова спрямованість. На медичних міжнародних самітах - питання підтримки українських клінік та фахівців залишається пріоритетним.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Ми зустрічались з послом Хорватії, що виділяє ліжка для центра ментального здоров'я в Ворзелі. Є попередня домовленність з ЮНІСЕФ - допомога дитячій обласній лікарні, яка знаходиться в Боярці.

Розширення мережі реабілітаційних відділень для військових, збільшення потужностей виробництва протезів, відновлення понівечених ворогом медзакладів. Нині це основні пріоритети галузі охорони здоров'я - кажуть посадовці. Переконані: завдяки допомозі міжнародних партнерів реалізувати ці плани буде значно легше.