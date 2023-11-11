Понад дві з половиною тисячі вантажівок не можуть в'їхати в Україну. Це - наслідки страйку польських перевізників. Сьогодні - шостий день, як кордон з Польщею заблокований.

Найбільша кількість ваговозів застрягла перед пунктом пропуску "Ягодин", що на Волині. Його робота - паралізована. У чергах на виїзд сотні фур. Електронна черга завмерла. У ній - понад чотири тисячі машин. Наш репортаж з польського кордону.

Понад чотири сотні вантажівок накопичилися на кордоні з Польщею у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Ще сотня вишикувалася перед переходом. Це ті ваговози, які прибули за електронною чергою. Та перетнути його водії не встигли. Усе через страйк польських перевізників.

Євген везе вантаж з Дніпра до Німеччини. На польський кордон приїхав ще другого листопада.

Євген, далекобійник:

Ми як перевізники маємо збиток, тому що ми стоїмо колом. Там люди ждуть груз, теж тримають збитки, тому що груз, який повинен був прийти, він стоїть ще тут.

По той бік кордону - теж черги кілометрові. За даними прикордонників, в Україну з Дорогуська не можуть в'їхати тисяча двісті фур. Як і обіцяли страйкарі, пропускають лише гуманітарну допомогу, цистерни з пальним та пасажирські автобуси. І одну-дві фури за годину із загальної черги. Згідно з підписаним з Польщею меморандумом, за добу кордон в Ягодині мало б перетинати до шести сотень ваговозів. Робота найбільшого вантажного пункту пропуску до Польщі - паралізована.

Валентина Черниш, речниця Волинської митниці:

Ще такого в історії пункту пропуску "Ягодин" не було, щоб так довго і глобально він був паралізований. У нас митне оформлення впало десь в разів тридцять, мабуть, зараз за зміну (12 годин зміна) ми можемо оформляти 18, інколи там 10 на виїзд з України, і близько 60-90 на в'їзд в Україну. Це через те, що йдуть товари з гуманітарною допомогою.

Завмерла й електронна черга. У ній - понад чотири тисячі вантажівок. Микола ще тиждень тому мав розвантажувати пелети у Польщі, а досі чекає під кордоном.

Микола, далекобійник:

Оце з 6 числа тягнеться. Я не знаю, коли чи я взавтра перейду, чи взагалі не перейду. Кажуть, по 5 машин пропускають за сутки, а тут машин стоїть тисячі.

Далекобійники - обурені. Переконані, вони стали заручниками ситуації. За простій - великі збитки. Мільйони втрачає і митниця. Там прогнозують, що затяжний страйк польських водіїв матиме наслідки не лише для нашої країни.

Валентина Черниш, речниця Волинської митниці:

Це кордон з Євросоюзом, а не тільки з Польщею, і ті товари, які вони зараз зовсім не пропускають, то ембарго було Польщі, але взагалі - це зерно, пшениця, кукурудза, яке чекають навіть не тільки в Європі, а в інших країнах світу.

Поки поляки протестують, водіїв закликають оминати "Ягодин" й обирати інші пункти пропуску. Тим часом страйк у Польщі запланували аж до третього січня. Стільки водії кажуть: не протримаються, і закликають якнайшвидше вирішити проблему на українсько-польському кордоні.