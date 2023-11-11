Російські окупанти в черговий раз обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті сьогоднішнього обстрілу в місті загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Прокуратура повідомила, що сьогодні, 11 листопада, армія рф нанесла потужний удар, ймовірно, з артилерії, по Торецьку.

Влучання ворожих снарядів відбулись у житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.

В результаті чого під ворожий удар потрапили двоє людей - 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді.

За даними правоохоронців, тілесні ушкодження виявились несумісними з життям.

Крім того, в результаті вибухів: