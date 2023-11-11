Військові рф обстріляли Торецьк: є жертви [ Редагувати ]
Російські окупанти в черговий раз обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті сьогоднішнього обстрілу в місті загинуло двоє людей.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Прокуратура повідомила, що сьогодні, 11 листопада, армія рф нанесла потужний удар, ймовірно, з артилерії, по Торецьку.
Влучання ворожих снарядів відбулись у житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.
В результаті чого під ворожий удар потрапили двоє людей - 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді.
За даними правоохоронців, тілесні ушкодження виявились несумісними з життям.
Крім того, в результаті вибухів:
- розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд,
- зруйновані плити перекриття,
- понівечені дахи й покрівля.
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