Цю квартиру Яні та її дітям подарував керівник однієї з компаній-забудовників.

В Ужгороді родині загиблого героя вручили ключі від нової квартири. Наша знімальна група разом з дружиною полеглого захисника - вперше переступила поріг нового помешкання. Репортаж Мар'яни Мартин.

Яна відчиняє двері нової квартири. Разом із дітьми заходить сюди вперше. Одразу планують, що де стоятиме.

- Мам, що тут буде. - Тут буде кухня, тут буде наша стіночка, стіл робочий, будемо тут готувати, будеш мамі допомагати.

Гроші на власне житло Яна та її чоловік збирали кілька років. Мріяли обирати квартиру разом. Та голова сім'ї - Сергій Черніков - у нову оселю вже не увійде. Загинув на фронті торік 31 серпня.

Яна Чернікова - вдова військовослужбовця:

У травні після бою він отримав контузію. Він приїхав. Пробув із нами місяць, і знову вже 11 липня він відправився знову на передову. Це був Донецький напрямок. Під Волновахою, Володимирівка. Там його застала ворожа куля.

Цю квартиру Яні та її дітям подарував керівник однієї з компаній-забудовників.

Богдан Андріїв - міський голова Ужгорода:

Вона проживає тимчасово у свекрухи з двома дітьми. Він безкорисно сьогодні передав сертифікат на житло сім'ї військовослужбовця. У нас є певні зобов'язання, і нам давали такі зобов'язання забудовники, де вони брали в оренду житло. В нас зараз десь 4 є квартири.

Чернікови вдячні за подарунок. Нарешті родина матиме власне житло.

Максим та Аліна Чернікови - діти військовослужбовця:

Квартира гарна, чудова, але батька вона нам не замінить.

Сергій Черніков був учасником АТО. У перший день повномасштабного вторгнення росії - вже був у військкоматі. Командир кулеметного відділення вогневої підтримки у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді. Мужній, сильний, відчайдушний захисник.

Максим та Аліна Чернікови - діти військовослужбовця:

Чуйний добрий, високий. - Чудовий, веселий сміливий, сильний. - Сильно пишаємося, тому що не кожен зможе піти на війну.

Він - герой нашого часу, кажуть рідні про Сергія! Захисник, який віддав життя заради нашої майбутньої перемоги. У новій квартирі, де тепер житиме родина Чернікових, неодмінно стоятиме портрет батька.