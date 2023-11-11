Німеччина подвоїть військову допомогу Україні наступного року. Замість чотирьох мільярдів євро тепер буде виділено вісім мільярдів євро.

За інформацією видання, отриманої від Міністерства оборони Німеччини, цього тижня було досягнуто згоди. Наступного тижня бюджетний комітет офіційно схвалить збільшення військової допомоги Україні на чотири мільярди євро.

Спочатку міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири мільярди євро на військову допомогу Україні. Проте, майже всі ці кошти були спрямовані на вже обіцяні проекти. На нову допомогу Міністерству оборони залишилося лише 120 млн євро.

У свою чергу міністр оборони Борис Пісторіус вимагав виділення додаткових 5 млрд євро під час поточних бюджетних переговорів.

Крім того, Міністерству оборони буде дозволено витратити два мільярди євро як про асигнування на зобов'язання за довгостроковими контрактами на озброєння.