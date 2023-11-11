Чи можлива нова війна в Європі? Це питання, звісно, немає відповіді. Але в Німеччині вирішили перестрахуватися і працювати на випередження. Тож взялися за реформу Бундесверу. Як модернізуватимуть німецьке військо? І як довго німці ще готові допомагати Україні? Тетяна Логунова дізнавалася.

Ще два роки тому за таку заяву міністра оборони Німеччини у кращому випадку назвали б панікером. Утім, повномасштабний напад росії на Україну повністю змінив уявлення європейців про безпеку в регіоні та світі. Німці як армія, так і суспільство мають бути готовими до оборони - попереджає Борис Пісторіус. І до війни.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Війна повернулася в Європу. Німеччина та її союзники повинні серйозно поставитися до нової загрозливої ​​ситуації. Для Бундесверу, а також для нашого суспільства це означає: ми повинні бути готовими до війни. Я знаю, що це звучить жорстко. Я знаю, що це звучить незвично і лякає багатьох людей. Але я говорю ці слова, добре все зваживши. Суверенна країна повинна бути в змозі захистити себе від зовнішніх ворогів у надзвичайних ситуаціях. Самостійно або, в ідеалі, в альянсі з союзниками.

Готуватися, міністр закликає, до війни нового типу. Бойові дії, якої розгортатимуться на кількох фронтах.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Характер ведення війни швидко змінюється. Війни майбутнього точитимуться у всіх вимірах і сферах. У повітрі, на морі, на суші, у полі та в кіберпросторі. Вони стануть ще більш асиметричними та гібридними. Важливу роль відіграватимуть інформаційна перевага, технічний прогрес і швидке реагування. І ми повинні бути готовими до цього.

План вже розробили. Армію реформують і перетворять на інструмент стримування. Щоб потенційні вороги не думали навіть дивитися у бік Німеччини. Гроші є. Одразу після нападу росії на Україну уряд та парламент виділили на модернізацію Бундесверу 100 мільярдів євро. Окрім цього, вже з наступного року Німеччина витрачатиме на оборону 2 відсотки свого ВВП.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Нам потрібні збройні сили, здатні захистити нашу країну. Збройні сили, які мають все необхідне - персонал, зброю та вміння - для захисту інших членів Альянсу. Щоб досягти цієї мети, ми забезпечили стабільне фінансування Бундесверу. Спеціальний фонд обсягом у 100 мільярдів євро - це перший правильний крок. Незабаром ми почнемо виділяти на оборону 2 відсотки від ВВП. Вперше за три десятиліття.

Допомагатиме Німеччина й Україні. До завершення війни.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Як я вже говорив раніше, ми маємо бути готові до того, що, війна в Україні може тривати дуже довго. Але разом з тим ми повинні чітко сказати й таке: ця війна вже триває набагато довше, ніж це планував російський президент.

Черговий пакет військової допомоги Україна отримала від німців на початку листопада. У ньому: бронетранспортери, термінали для супутникового зв'язку та розвідувальні дрони та комплекти зимового одягу. І незабаром - Україна отримає від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot. Цю інформацію вже підтвердили в Повітряних силах ЗСУ.