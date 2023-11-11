Прикордонники підняли український прапор в Тополях Харківської області [ Редагувати ]
Військовослужбовці прикордонної служби підняли прапор України в селі Тополі, яке розташоване в "сірій зоні" Харківської області.
Як розповіли в прикордонній службі, бійці підрозділу "Сталевий кордон" сходили в населений пункт Тополі, розташований під кордоном з росією у так званій "сірій зоні". Там військовослужбовці підняли український прапор та записали відео.
"Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі", - наголосили в ДПСУ.
На мапі сервісу Deepstate можна побачити, що населений пункт Тополі, в якому прикордонники підняли український прапор, розташований приблизно за 2 кілометри від лінії зіткнення та приблизно за 5 кілометрів від російського кордону.
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