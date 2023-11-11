Євросоюз планує виділити Україні наступного місяця 50 млрд євро підтримки. Утім Угорщина вже натякає, що хоче заблокувати це рішення. Який обхідний шлях готують за цього сценарію у Брюсселі? Розкажуть мої колеги.

Європарламент створює фонд Ukraine Facility. Його бюджет може сягнути до 50 млрд євро. Ці гроші Україна отримуватиме протягом 2024-2027 років у форматі грантів та позик і витрачатиме їх на підтримку бюджетних процесів та відбудову. 18 млрд євро мають надійти вже наступного року. Однак це рішення може заветувати Угорщина.

Золтан Ковач, речник уряду Угорщини:

Будь-яка фінансова допомога Україні має бути окремою від бюджету ЄС. Нині ЄС потребує нової стратегії для України, і всі фінансові рішення мають виходити з неї.

Так само Будапешт намагається заблокувати вступ України до ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляє: Україна "принесе в Євросоюз війну". А Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, постійно повторює: Україні в ЄС не місце.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Що стосується питання переговорів з Україною про членство в ЄС, я вважаю, що їх не варто починати. Україна жодним чином не готова вступати в дискусії про членство в ЄС. Я б сказав, що Україна настільки ж далека від членства в ЄС, наскільки угорське місто Мако до Єрусалиму, не можна починати переговори про членство в ЄС, це чітка позиція Угорщини.

А ще Віктор Орбан постійно наголошує: позиція Будапешта ніяк не пов'язана із коштами, які Угорщина хоче отримати від Євросоюзу. Однак аналітики кажуть: на злодієві шапка горить, і Угорщина дійсно торгується із Євросоюзом, а на серйозні кроки - насправді не готова.

Гізер Грабб, наукова співробітниця аналітичного центру Брейгеля:

Я не думаю, що уряд у Будапешті фактично заблокує початок переговорів. Ймовірно, вони вимагатимуть якоїсь поступки в іншій сфері. Це те, що вони зазвичай робили, утримуючи, наприклад, кошти, які йдуть в Україну на підтримку її державного бюджету. Ми також бачили це, коли йшлося про вступ Швеції до НАТО, який Угорщина блокувала разом із Туреччиною.

Минулого року Угорщина уже ветувала подібну пропозицію - 18 млрд євро фінансової підтримки для України. Однак згодом поступилася в обмін на гроші від ЄС. Та цього року, кажуть у Брюсселі, вже втомилися від шантажу Будапешта.

Ксав'є Бетель, прем'єр-міністр Люксембургу:

Ми не можемо бути заручниками. Вони не можуть сказати: якщо ви хочете дати грошей Україні, спершу дайте грошей для нас. Ми не повинні бути заручниками пана Орбана, і я переконаний, що ми це зробимо, знайдемо позитивне рішення.

Тому якщо і цього разу Угорщина спробує заблокувати підтримку Євросоюзу для України - Брюссель на цей випадок має план "Б". Про це пише видання "Ройтерс" з посиланням на власні джерела.

Угорщина ризикує й може переоцінити свою удачу. Ми б хотіли, щоб вона була на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але якщо він знадобиться, то ми його маємо.

Якщо Будапешт ветуватиме рішення на рівні об'єднання, то Євросоюз зможе попросити уряди країн створити власні пакети допомоги Києву. Це важчий і довший процес, але в підсумку Україна отримає ті ж самі 50 млрд євро.