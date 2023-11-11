Міністерство оборони України зобов’яже постачальників маркувати пальне для Збройних сил червоним (дизель) та зеленим (бензин) кольорами, щоб уникнути незаконного продажу і розбавлення. Про це повідомила пресслужба відомства.

В дизельне пальне буде додано фарбник яскраво червоного кольору. Для бензину також буде впроваджено свій барвник - зеленого кольору.

Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. У Збройні Сили України марковане дизпаливо надійде наприкінці листопада.

Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення.

Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору.

У результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.

Нагадаємо, світові ціни на нафту падають третій тиждень поспіль, незважаючи на рекордний попит на паливо, скорочення поставок Саудівською Аравією та ризик зростання цін через війну Ізраїлю та ХАМАСу.