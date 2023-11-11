Америка, дійсно, витратила близько 96% коштів, які виділяли на допомогу Україні.

США ймовірно скоротять допомогу Україні, тому Євросоюз має продовжувати підтримувати Збройні cили України й надалі. Про це верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив під час свого виступу в іспанській Малазі та додав: перспектива української перемоги над росією "не є миттєвою".

Водночас на якій стадії розгляд "українського пакета" допомоги у Сполучених Штатах? Скільки коштів залишилося в адміністрації Байдена, допоки конгресмени не проголосують? І чи проголосують взагалі? Розбирався наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко.

Коли днями чиновники Держдепу заявили: "Гроші на допомогу Україні в адміністрації Байдена закінчуються", - цей меседж звучить тривожно. Але тут теж треба розуміти, що це спроба чинної адміністрації максимально прискорити всі процеси. Але які перспективи? Я зʼясовував деталі.

Перше - щодо строків. Тут, у конгресових кулуарах, кажуть, що до 17 листопада - бюджетного дедлайну - з українським пакетом можуть таки не встигнути. Так, зокрема, вважає сенатор Кардін і чимало інших його колег.

Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті:

Звісно, ми хотіли б якнайшвидше ухвалити додатковий пакет, бо цього потребують і Ізраїль, і Україна. Але маємо ще подивитися, який варіант документа представить тепер адміністрація Байдена.

Піт Агілар, голова Конгресового кокусу демократів:

Чим більше ми бачимо кроків нового спікера, тим більше бачимо, що це повна катастрофа. Зараз потрібна єдність, щоб таки надіслати допомогу нашим союзникам. Але цей документ поки - машина, яка зупинилася і не йде.

А щодо залишків коштів - була можливість якраз уточнити із Джоном Кірбі, стратегічним координатором американського радбезу.

І за його даними, Америка, дійсно, витратила близько 96% коштів, які виділяли на допомогу Україні. Це понад 60 мільярдів доларів із початку війни. Але знову ж таки мова тут не лише про безпекові питання. Це сумарно, тобто й економічна, і фінансова, і гуманітарна допомога.

Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:

Ми вибрали вже понад 96 відсотків із суми, яка лишилася; і більш ніж 90 відсотків асигнувань на безпекову допомогу Україні вже витрачені. І для нас безсумнівний пріоритет - продовжувати надавати цю військову допомогу Києву, щоб Україна змогла зробити максимум на фронті до моменту, поки реально погіршаться погодні умови й буде вже складніше просуватися далі.

Тобто, якщо підсумувати: суто на поставки зброї залишається приблизно 10% бюджету, це понад мільярд доларів (не рахуючи кошти, які залишилися невитраченими з минулих років).

Тому - питання термінове, але без зброї на фронті Україна теж не залишиться. Запаси є. Як і підтримка Конгресу, попри все, що кажуть скептики.