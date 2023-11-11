В Офісі президента України завуальовано відповіли американському мільярдеру Ілону Маску, який запропонував Україні почати переговори з росією.

Не називаючи імені найбагатшої людини світу, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк звернувся до "громадян Країн Демократії" - тим, "хто комфортно сидить за тисячі кілометрів від війни та поважно розмірковує про чужі долі, пропонує Україні погодитися на "переговори/капітуляцію".

"Коли хтось у Росії промовляє слово "переговори" він насправді прямо каже:"Не дайте нам програти, не дайте нам відповідати за злочини, збережіть нам можливості вбивати, ґвалтувати, захоплювати, змусьте Україну змиритися й стати на коліна"...

Коли хтось, хто комфортно сидить за тисячі кілометрів від війни та поважно розмірковує про чужі долі, пропонує Україні погодитися на "переговори/капітуляцію" після 600+ днів кривавого геноциду, він (Ілон Маск - ред.) насправді пропонує дозволити Росії продовжити скоювати злочини, вирізати громадянське населення, вбивати глобальні правила. Поки світ остаточно не захлинеться демократичною кров'ю й не визнає тиранів глобальними лідерами.

І якщо з кровожерливістю росіян усе зрозуміло, то що рухає окремими громадянами Країн Демократії, які так і не зрозуміли суті цієї війни, її природи та справжньої мети Росії? І навіть не хочуть усвідомити мотиви тих, хто, втрачаючи близьких, захищає своє право на власне життя та свободу...", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Ілон Маск у підкасті Лекса Фрідмана закликав президента Зеленського "не відправляти українську молодь вмирати в окопах".

Я йому раджу не відправляти цвіт української молоді вмирати в окопах. Не потрібно цього робити, незалежно від того, чи він (Зеленський - ред.) вестиме діалог з путіним чи ні.

Бізнесмен також додав, що яка б сторона зараз не спробувала наступати, вона зазнає великих втрат, і "історія не буде добра" до тих, хто ухвалюватиме такі рішення.

Техномільярдер вважає, що українському лідеру Володимиру Зеленському варто погодитись на переговори з путіним.