Вдень 11 листопада росіяни обстріляли автомобільну дорогу на Сумщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 11 листопада 2023 року близько 13:00 ворог обстріляв автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута - Нова Гута Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки окупантів загинуло двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Також сьогодні, у річницю звільнення Херсона, окупанти обстрілюють обласний центр, є жертви.

Наслідки обстрілу Херсона