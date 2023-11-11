Окупанти обстріляли Сумщину: загинули чоловіки, які їхали на мотоциклі [ Редагувати ]
Вдень 11 листопада росіяни обстріляли автомобільну дорогу на Сумщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 11 листопада 2023 року близько 13:00 ворог обстріляв автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута - Нова Гута Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки окупантів загинуло двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.
Також сьогодні, у річницю звільнення Херсона, окупанти обстрілюють обласний центр, є жертви.
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