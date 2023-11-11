Під Києвом внаслідок ракетного удару постраждала тигриця (відео) [ Редагувати ]
На Київщині внаслідок ранкового ракетного удару постраждала тигриця. Про це повідомив Центр порятунку диких тварин.
"Ранок для Центру був зовсім не добрим. Після ранкових вибухів поруч з нами сильно постраждала Тигрюля. Вона від шоку вдарилась об решітку, впала і досі не може піднятися. Проклята рсн...
Тигрюля отримала протизапальну і знеболюючу терапію. Слідкуємо за станом. Вочевидь вона травмувала задні кінцівки або хребет. Чекаємо рішення лікарів щодо подальших дій", - повідомили у Центрі.
Решта тварин Центру не постраждали, але пережили важкий стрес.
Нагадаємо, російська армія вранці суботи, 11 листопада, запустила балістичну ракету "Іскандер" у напрямку Києва. На лівому березі неподалік Києва її збили з ЗРК "Patriot".
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