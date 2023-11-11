У турецькій Аланії громадянин України на смерть збив на своєму автомобілі двох громадян Азербайджану, які пограбували його та забрали сумку з 35 000 євро. Про це повідомляє місцеве видання Antalya Hakkinda.

Інцидент стався у п'ятницю, 10 листопада, в районі Аланії. Двоє громадян Азербайджану Мурат О. і Ельнур Б., які їхали на мотоциклі, розбили скло в автомобілі, де сидів українець, і, погрожуючи пістолетом, забрали у нього сумку з 35 тисячами євро. Грабіжники один раз стріляли в машину.

Потерпілий не розгубився і почав переслідувати грабіжників. Він на швидкості протаранив їхній мотоцикл, внаслідок чого зухвальці загинули. Інцидент потрапив на відео.

Затриманого 35-річного Дмитра Ц. у суботу суд арештував і відправив до в'язниці. Відомо, що українець родом з Одеси і займається електронною комерцією.

Повідомляється, що слідчі затримали спільника грабіжників, які, ймовірно, "навели" їх на українця.