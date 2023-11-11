З Сектору Гази евакуювали 145 українців - ГУР (фото, відео) [ Редагувати ]
З Сектору Гази евакуювали 155 громадян України, вони прибули з Єгипту до Молдови та повертаються до України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
155 людей, яких у межах місії ГУР МО України та МЗС України евакуювали із сектору Гази, прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту.
Із зони конфлікту врятовані - 145 громадян України, 9 громадян Молдови та 1 палестинець. Далі українців чекає дорога додому.
Серед евакуйованих - багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання: після прибуття до столиці Молдови її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада наших медиків та довезла до лікарні в Одесі.
Минулого тижня в МЗС повідомили, що 358 українців бажають виїхати з Гази. Переважно це жінки та діти.
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