З Сектору Гази евакуювали 155 громадян України, вони прибули з Єгипту до Молдови та повертаються до України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

155 людей, яких у межах місії ГУР МО України та МЗС України евакуювали із сектору Гази, прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту.

Із зони конфлікту врятовані - 145 громадян України, 9 громадян Молдови та 1 палестинець. Далі українців чекає дорога додому.

Серед евакуйованих - багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання: після прибуття до столиці Молдови її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада наших медиків та довезла до лікарні в Одесі.

Минулого тижня в МЗС повідомили, що 358 українців бажають виїхати з Гази. Переважно це жінки та діти.

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