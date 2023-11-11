Величезний лев втік з цирку в італійському місті Ладісполі, його намагаються знайти та зловити вже кілька годин.

Небезпечний інцидент стався ввечері, 11 листопада, у невеликому 35-тисячному містечку в регіоні Лаціо.

Хижак якимось чином зміг залишити клітку в місцевому цирку та подався вивчати місцеві пам'ятки.

Мешканці в шоці, величезного хижака встигли зняти на відео в різних районах, влада закликає тимчасово не виходити з будинків. "Полювання" на царя звірів триває у ці хвилини.

Нагадаємо, під Києвом внаслідок ранкового ракетного удару постраждала тигриця.