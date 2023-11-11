Лев втік з цирку під Римом і тримає в страху ціле містечко (відео) [ Редагувати ]
Величезний лев втік з цирку в італійському місті Ладісполі, його намагаються знайти та зловити вже кілька годин.
Небезпечний інцидент стався ввечері, 11 листопада, у невеликому 35-тисячному містечку в регіоні Лаціо.
Хижак якимось чином зміг залишити клітку в місцевому цирку та подався вивчати місцеві пам'ятки.
Мешканці в шоці, величезного хижака встигли зняти на відео в різних районах, влада закликає тимчасово не виходити з будинків. "Полювання" на царя звірів триває у ці хвилини.
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