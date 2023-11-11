Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу без окупованих росією територій. За його словами, це питання не можна відкладати до наступного року. Слова Расмуссена наводить The Guardian.

Настав час зробити наступний крок і направити Україні запрошення вступити до НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в центрі НАТО.

За словами колишнього генсека НАТО, "часткове членство" України не заморозить війну, а "утримає росію від нарощування атак" та "звільнить українські сили для відправлення на лінію фронту". За його словами, це дасть чіткий сигнал москві про можливу відповідь НАТО на будь-які погрози.

Андерс Фог Расмуссен обіймав посаду генсека НАТО у 2009-2014 роках. Як зазначає The Guardian, після початку російського вторгнення він часто взаємодіяв із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, зокрема щодо членства України в НАТО.

15 серпня начальник штабу генсека НАТО Стіан Єнссен допустив "небажаний" сценарій, за якого Україні доведеться поступитися частиною своїх територій росії для вступу до Північноатлантичного альянсу.

Пізніше він вибачився за сказане і наголосив, що висловлював свою особисту думку, а не офіційну позицію НАТО. Офіційний Київ відкидає ідею поступитися територіями в обмін на вступ до альянсу.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що умови мирної угоди з росією має обирати Україна.

30 вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Водночас він визнавав, що Київ не стане членом альянсу до завершення війни. Українська влада говорила, що підтримку вступу України до альянсу формалізували вже 20 країн НАТО.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що у НАТО немає одностайності щодо приєднання України до альянсу. У Білому домі вважають, що Україна не відповідає певним критеріям НАТО і має провести реформи.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що однією з умов вступу є перемога України над росією. На липневому саміті у Вільнюсі члени НАТО домовилися спростити шлях вступу України.