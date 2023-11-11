Український захисник Олександр Зінченко забив свій перший гол за лондонський "Арсенал" у нинішньому сезоні. Сталося це у 12-му турі англійської Прем'єр-ліги у грі проти "Бернлі".

За три дні до цієї зустрічі "Арсенал" на власному полі здолав "Севілью" з рахунком 2:0 у групі Ліги чемпіонів.

Олександр Зінченко увосьме цього сезону АПЛ вийшов у старті "Арсенала".

Наприкінці першого тайму Зінченко зробив навісну передачу на Букайо Сака, який у штрафному майданчику скинув головою на автора першого голу в матчі Леандро Троссара.

На 54-й хвилині "Арсенал" пропустив м'яч від Джоша Браунхілла, який зрівняв рахунок.

Через три хвилини "каноніри" вдруге у матчі вийшли вперед завдяки голу з кутового Вільяма Саліба.

На 74-й хвилині Зінченко підхопив м'яч у штрафному майданчику "Бернлі" та з підскоком "у стилі карате" пробив по воротам суперника, забивши перший гол у сезоні.

Зінченко провів на полі увесь матч - втретє у нинішньому сезоні. Від початку сезону він зіграв у 16 матчах "Арсенала" в усіх турнірах.

Після матчу з "Бернлі" Зінченко зрівнявся з Михайлом Мудриком за кількістю голів у АПЛ. Обидва футболісти відзначились у чемпіонаті Англії двома забитими м'ячами.

Завдяки перемозі над "Бернлі" з рахунком 3:1 "Арсенал" піднялася на друге місце в чемпіонаті Англії (27 очок у 12 матчах). Стільки ж має "Манчестер Сіті", який провів на один матч менше.