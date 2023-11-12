У Києві п’яний водій на BMW протаранив припарковані авто, сталася масова бійка (фото) [ Редагувати ]
Ввечері у суботу, 11 листопада, у Києві на проспекті Відрадному водій BMW на великій швидкості протаранив пʼять припаркованих автомобілів.
Через аварію між водієм-винуватцем, його друзями та власниками пошкоджених машин виник конфлікт, який переріс у бійку. Про це повідомила Поліція Києва.
"Сьогодні близько 21:30 до поліції надійшла інформація, що на проспекті Відрадному водій автомобіля "БМВ"», ймовірно, напідпитку здійснив зіткнення з 5-ма припаркованими автомобілями.
У результаті власники пошкоджених автомобілів почали почали обурюватись і словесний конфлікт переріс у бійку", - повідомляють правоохоронці.
На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, спецпризначенці полку № 1 та поліція охорони. Правоохоронці припинили конфлікт та затримали ймовірного винуватця ДТП.
Останній погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер. Результат - 1,84 проміле алкоголю в крові водія, повідомила Патрульна поліція.
Автомобіль BMW, який спричинив аварію, має номер грузинської реєстрації GURULO.
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