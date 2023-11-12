Американський військовий літак впав у Середземне море [ Редагувати ]
Літак Військово-повітряних сил США впав у Середземне море під час тренувального польоту, повідомило європейське командування США (USEUCOM).
У повідомленні не уточнюється модель літака, інформація про членів екіпажу, постраждалих чи загиблих. Витяги з повідомлення наводить газета Пентагону Stars and Stripes.
З поваги до родин, яких зачепив інцидент, ми не будемо зараз розкривати додаткову інформацію про постраждалий персонал.
Проводиться розслідування за фактом аварії. Падіння літака не було наслідком ворожої діяльності.
Як відзначає Stars and Stripes, інцидент стався у період напруженості у Східному Середземномор'ї, куди Пентагон перекинув додаткові сили на тлі війни Ізраїлю та ХАМАСу.
Нещодавно у регіон прибули два американські авіаносці - USS Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Ейзенхауер") і USS Gerald R. Ford ("Джеральд Форд"), - на яких перебуває майже 11 тис. військових і бойові літаки.
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