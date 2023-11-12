Військовий літак США розбився над Середземним морем під час тренувань [ Редагувати ]
Літак військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки під час тренувань розбився над східною частиною Середземного моря.
Європейське Командування Збройних сил США (EUCOM) заявило, що літак проводив тренувальну операцію та "зазнав аварії і впав". Аварія сталася в ніч на п'ятницю.
Інформація про членів екіпажу, постраждалих чи загиблих не повідомляється. Модель літака також не уточнюється. За даними військових, причина аварії встановлюється.
В EUCOM зазначили, що наразі не виявлено ознак того, що літак було збито і що "немає ознак" ворожої діяльності.
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Літак Військово-повітряних сил США впав у Середземне море під час тренувального польоту. У повідомленні не уточнюється модель літака, інформація про членів екіпажу, постраждалих чи загиблих.
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