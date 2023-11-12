Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що від евакуації із зони бойових дій переважно відмовляються літні люди. Про це вона говорила в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що виїжджати з районів, де точаться бойові дії відмовляються переважно люди старшого віку, які не можуть, не хочуть покинути свої домівки.

"Якщо кажемо про Авдіївку, до повномасштабного вторгнення там було 32 000 людей, зараз 1,5 тисячі залишилися, там немає дітей. Примусова евакуація стосується саме дітей. Чи можемо ми примусово вивезти дорослу, адекватну людину?", - сказала Верещук.

Міністерка також розповіла, що для маломобільних людей не вистачає евакокапсул. У цьому питанні уряд розраховує на допомогу міжнародних партнерів.