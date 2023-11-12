Україні вистачить енергоресурсів, щоб пережити цю зиму. До того ж, у влади є розуміння стосовно дій у разі нових масованих обстрілів енергетики.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Нам вистачить енергоресурсів, в цьому плані ми спокійено себе почуваємо. Питання у тому, наскільки майбутні атаки можуть вплинути на постачання", - заявив він.

Однак Галущенко додав, що, враховуючи досвід минулої зими, у влади є різні шляхи вирішення проблеми.