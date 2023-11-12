У Секторі Гази обстріляли офіс ООН [ Редагувати ]
В Організації об'єднаних націй повідомили, що її офіс у секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу.
Про це заявив адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер в соцмережі X.
За його інформацією, отримано повідомлення про загиблих і поранених серед цивільних осіб, які знаходилися в тому районі.
Це неправильно за всіма сенсами. Громадянське населення, громадянська інфраструктура та недоторканність об'єктів ООН мають бути завжди захищені, - написав він.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розповів, що його війська завершили оточення міста Газа і вбили "тисячі" бойовиків ХАМАС.
У рамках регулярного брифінгу для народу Нетаньяху заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) убила "тисячі" терористів ХАМАС, в тому числі й тих, хто брав участь у жорстокій атаці на Ізраїль 7 жовтня, в результаті якої загинуло близько 1200 людей.
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