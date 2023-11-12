Хореограф Влад Яма, який виїхав до США разом з родиною з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, продовжує викликати питання в українців. Артиста часто критикують за його нові публікації, оскільки у суспільства складається враження, що він перебуває в іншому світі, де важко уявити, що таке війна.

Останній пост хореографа в Instagram викликав багато питань серед користувачів.

У своєму фотоблозі Влад Яма опублікував коротке відео з танцювальної зали, де він демонструє деякі танцювальні рухи під музику "No stress".

Пізніше Яма також оприлюднив кілька повідомлень, де відзначив: "Все буде добре у кожного з нас".

Нагадаємо, актриса Олеся Железняк, яка здобула популярність завдяки ролі в серіалі "Свати", заявила про те, що Україна та росія є нероздільними і тому, на її переконання, ці дві країни повинні об'єднатися.