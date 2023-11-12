Погода може змінити хід бойових дій: у ЗСУ розповіли деталі [ Редагувати ]
Погодні умови в Україні матимуть вплив на розвиток бойових подій. Очікувані дощі та сніг можуть ускладнити переміщення броньованої техніки, ускладнити функціонування дронів та авіації.
Про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.
"Все ж таки погода внесе свою лепту у ведення бойових дій. Якщо зараз підуть дощі, зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів. Відповідно і техніці рухатися буде важче. Але знову ж таки артилерія як застосовувалася, так і застосовуватися буде", - сказав речник.
Представник Сухопутних військ також відзначив, що важливим завданням для українських військ є переривання ліній постачання окупантів і ураження тилових та передових позицій противника.
"Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди - дощів і морозів - ми їх виморозимо", - підсумував Фітьо.
Нагадаємо, у четвер, 9 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" підполковник, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів про оперативну ситуацію на східному фронті.
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