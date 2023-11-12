США вперше ввели санкції, спрямовані безпосередньо на експорт скрапленого природного газу з росії. Ця ініціатива може викликати збої на світових енергетичних ринках.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що, незважаючи на повномасштабне вторгнення росії в Україну, європейські країни продовжували імпортувати російський скраплений природний газ, і до нещодавнього часу США утримувались від введення санкцій, щоб уникнути надмірного тиску на союзників.

Проте, на початку листопада Державний департамент США оголосив про санкції проти нового російського проекту "Арктик СПГ 2", фактично блокуючи можливість країнам Європи та Азії купувати газ цього проекту після початку видобутку в наступному році.

Важливо відзначити, що це перший раз, коли санкції США безпосередньо вплинули на поставки скрапленого природного газу.

Нагадаємо, Профільний комітет Палати представників США підтримав законопроєкт, який дасть змогу Джо Байдену конфіскувати підсанкційні російські активи.

Леся Забуранна, народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань бюджету розповіла в ефірі телемарафону, скільки російських грошей може отримати Україна.