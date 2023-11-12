росія перекинула колишніх "вагнерівців" під Скадовськ [ Редагувати ]
У Херсонській області, поблизу окупованого міста Скадовськ, росіяни створили табір, де перебувають колишні члени ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За словами українських партизанів, колишніх "вагнерівців" нічим не забезпечують.
Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту, - йдеться у повідомленні.
Наразі російське командування розглядає питання щодо подальшого використання своїх бійців.
Нагадаємо, рф не підпише у найближчі роки угоду про капітуляцію і Україна не отримуватиме репарації.
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