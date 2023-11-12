У тимчасово окупованому Мелітополі 11 листопада стався сильний вибух у штабі російських окупантів, в результаті якого загинули принаймні троє російських офіцерів.

Про це повідомили у ГУР.

Підрив, який там охарактеризували як "акцію помсти", був спланований представниками місцевого руху опору. Вибух відбувся у захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти" на вулиці Дмитра Донцова, яке вони використовували як свій штаб.

"Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів - офіцерів ФСБ та Росгвардії. За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги - від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що обидва об’єкти промисловості окупанти перетворили на військову базу.

"Після удару у Мелітополі розпочався переполох - на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль", - розповіли в ГУР.

Нагадаємо, у Херсонській області, поблизу окупованого міста Скадовськ, росіяни створили табір, де перебувають колишні члени ПВК "Вагнер".