Міністерство оборони Ізраїлю уклало угоду про продаж Фінляндії системи протиракетної оборони "Праща Давида" (David's Sling) за 317 млн євро, повідомляє The Times of Israel.

Представник Міноборони Ізраїлю Еяль Замір підписав "історичну угоду" у штаб-квартирі відомства. Це перший контракт про постачання ізраїльської системи протиракетної оборони іншій державі.

З боку Гельсінкі на зустрічі були присутні посол Фінляндії в Ізраїлі Ніна Нордстрем та аташе з питань оборони Фінляндії полковник Оула Астельйокі.

Система ПРО "Праща Давида" була розроблена ізраїльською компанією Rafael спільно з американською Raytheon. Вона є середньою ланкою протиракетної оборони Ізраїлю між системами "Залізний купол" та «Стріла» та здатна перехоплювати ракети з дальністю пуску від 40 до 300 кілометрів. Вона здатна ліквідувати повітряні цілі малої дальності, некеровані ракети великого калібру та дозвукові крилаті ракети. Була введена до системи оборони Ізраїлю у 2017 році, але вперше її застосували лише у травні 2023 року.

У квітні стало відомо про намір Гельсінкі купити ізраїльську систему ПРО. Згідно з тими домовленостями, Ізраїль надає Фінляндії "Прощу Давида", включаючи перехоплювачі, пускові установки та радари, які будуть підключені до фінських систем управління та контролю.

Через спільну розробку ПРО експорт системи з Ізраїлю був неможливий без схвалення США. У серпні Вашингтон схвалив угоду.

