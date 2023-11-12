Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон (Республіканська партія) подав законопроект про тимчасове фінансування федерального уряду. Він пропонує не включати до нього допомогу Україні та Ізраїлю та кошти на захист південного кордону США.

Якщо законопроект не ухвалять до 17 листопада, роботу федерального уряду буде припинено. План Джонсона передбачає продовження фінансування низки урядових програм і відомств до 19 січня 2024 року, інших - до 2 лютого, передає The Hill.

На думку спікера, питання виділення коштів для допомоги Ізраїлю, Україні та на зміцнення кордону має розглядатися окремо від законопроекту щодо фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Джонсон очікує, що деякі республіканці проголосують проти його законопроекту, тож для ухвалення буде потрібна підтримка демократів, пише Politico.

Партія меншини дала зрозуміти, що не підтримає двоетапний законопроект спікера. Однак навіть у разі схвалення у Палаті представників законопроект можуть заблокувати в Сенаті, який контролюють демократи.

Речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр назвала пропозицію "рецептом для ще більшого хаосу з боку республіканців". У заяві йдеться, що республіканці "втрачають дорогоцінний час, на несерйозну пропозицію, розкритиковану представниками обох партій".

Наприкінці жовтня адміністрація президента США запросила додаткові бюджетні асигнування на допомогу Ізраїлю та Україні.

Згідно з пропозицією Білого дому, Україна та Ізраїль отримають допомогу з одного пакета у розмірі $106 млрд: $61,3 млрд має отримати Україна, $14,3 млрд - Ізраїль.

Палата представників Конгресу США ухвалила республіканський план допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд, який не передбачає допомоги Україні. За законопроект проголосували 226 членів нижньої палати, проти - 196, повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден попереджав, що накладе на закон вето, якщо в ньому не буде статей видатків на Україну.