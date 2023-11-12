Член знімальної групи відомого ізраїльського серіалу "Фауда" Матан Меїр, який брав участь у наземній операції Армії оборони Ізраїлю в Секторі Гази, загинув під час рейду 10 листопада. Про це повідомила знімальна група "Фауди" у соцмережах.

38-річний старший сержант запасу, який служив у 697-му батальйоні 551-ї бригади ЦАХАЛ, був на завданні разом із чотирма товаришами по службі, перевіряючи один з будинків на півночі сектора Газа у пошуках тунелів ХАМАСу. Коли військові зайшли до будинку, стався вибух і їх завалило уламками.

У цивільному житті Матан Меїр працював у продюсерській групі "Фауди", він брав участь у створенні всіх чотирьох сезонів ізраїльського серіалу.

Матан Меїр - вже другий співробітник з колективу "Фауди", який загинув з 7 жовтня. У "Чорну суботу" терористи ХАМАС вбили Ліора Вейцмана, який працював звукооператором у цьому проекті.

"Фауда" розповідає про "міста'арвім" - підрозділ ізраїльського спецназу, який проводить контртерористичні операції під прикриттям. Автори серіалу Ліор Раз та Аві Ісахаров - колишні спецназівці ЦАХАЛ. Прем'єра шоу відбулася у 2015 році.