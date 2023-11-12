Російська армія обстріляла і завдала серйозних руйнувань обласній бібліотеці ім. Олеся Гончара у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсон знову під вогнем окупантів. Одне з влучань - по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі - суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я.

За даними обласної прокуратури, ворог поцілив по бібліотеці, ймовірно, ракетою з СУ-35. На щастя, обійшлося без жертв.

Зранку окупанти вдарили і по Дніпровському району Херсона. Через обстріл на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік.

Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан - середньої важкості. Лікарі надають їй необхідну допомогу.