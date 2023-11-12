Київське "Динамо" виграло перший матч під керівництвом Олександра Шовковського. У гостях кияни перемогли лідера УПЛ "Кривбас" - 2:0.

Це перша перемога столичного клубу за останні 5 матчів.

У рамках 14-го туру чемпіонату України київське "Динамо" завітало до Кривого Рогу в гості до місцевого "Кривбасу".

Динамівці поступилися в попередньому турі "Шахтарю" (0:1), що призвело до зміни головного тренера. Мірча Луческу залишив команду, а його обов’язки тепер виконує Олександр Шовковський.

Гості повели в рахунку вже на 8-й хвилині гри. Під час контратаки Тимчик прострілив справа в центр, захисник господарів не дотягнувся до м’яча, натомість він потрапив прямо до Ваната, який ударом із лінії штрафного майданчика змусив капітулювати воротаря криворіжців.

Капітан Бескоровайний порушив правила проти Ваната, який проривався до воріт, та на 12-й хвилині отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

На 21-й Караваєв відгукнувся на передачу партнера, обіграв Рябова, змістився зліва в центр та метрів із 10-ти спрямував м’яча до сітки, подвоївши перевагу своєї команди - 2:0.

Тож, у підсумку 2:0 на користь "біло-синіх", і "Динамо" перервало свою серію без перемог, яка налічувала чотири матчі. Свій наступний поєдинок "біло-сині" проведуть 26 листопада вдома проти львівського "Руху".