Майже щодня на Донеччині в наслідок обстрілу мирних населених пунктів гинуть та отримують поранення цивільні.

Прикордоння та прифронтові села протягом минулої доби загалом зазнали 64-х ворожих осбтрілів із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Росіяни переважно обстрілювали цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Найбільше "прилітає" по Донеччині. Російські війська намагаються знищити регіон. Щодня їхні ракети, снаряди та бомби руйнують будинки та вбивають їхніх мешканців. Здебільшого, це літні люди, якім нікуди їхати. Попри бойові дії вони часто залишаються в своїх будинках.

Більше про життя під російськими обстрілами розкаже наш воєнкор Руслан Смєщук.

Cелище Рай-Олександрівка, Бахмутський напрямок. До лінії фронту - трохи більше десяти кілометрів - значна кількість будинків розбита російською артилерією. Останній обстріл забрав життя ще однієї людини. 62-річна жінка знаходилася біля вікна, коли снаряд окупантів розірвався поблизу.

Тетяна, родичка загиблої:

Первий когда був прильот, де, вони не знають, воно ж в хаті не слишно, вона вродє пряталась, а потом взялась рибу чистить, сельодку і вбило сразу.

Будинок завалився, але з-під уламків вдалося врятували чоловіка загиблої. А родичі почали готуватися до поховання.

Щас надо гроб купить, одіть її, ми стали вєщі перебирать, оно все вот так там. Оно ж все под завалами. Ми нічого не найшли.

Іншим селянам пощастило більше. Вони вціліли, але довелося знову всю ніч ховатися.

Наталя, жителька Рай-Олександрівки:

До утра в погрібі просиділи, а утром тоді вийшли як подивилися, ну мужик є мужик, а я сразу сльози, плачу, соседка вийшла каже: "Наташ, та главноє всі жіві, ну слава богу всі живі." Та ви шо, я і так ходю в больницю, опять на уколах. Нєрви, нєрви. Ото вчора як бахнуло, все, отак теліпає отак.

До початку повномасштабного вторгнення тут жила майже тисяча людей - зараз в п'ятеро менше. Залишилися ті, хто не готовий кинути все своє життя та їхати в невідомість.

Село Богатир - в цьому будинку мешкало 2 осіб, будинок повністю разрушен. Є інформація, що вони знаходилися в підвалі - зараз проводяться пошукові роботи.

А це вже Волноваський район. По селу вдарили російські "Смерчі". Людей врятувати не вдалося - загинуло троє мирних мешканців. Кількість жертв могла бути більшою. Від обстрілу на цій вулиці зайнялася пожежа.

Поліцейські та рятувальники обійшли всі будинки села - знайшли та евакуювали тих, хто не міг подбати про себе самостійно. Як от цей дідусь.

А це вже Авдіївка. Там поліцейські та рятувальники провели цілу спецоперацію - з-під завалів дістати тіла двох місцевих мешканців.

Майже щодня на Донеччині в наслідок обстрілу мирних населених пунктів гинуть та отримують поранення цивільні. Щодня руйнуються десятки будинків. Тож влада та рятувальники закликають людей зберегти життя та евакуюватися.