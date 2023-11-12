Під Бахмутом ворог контратакує, тривають бої за Богданівку, Кліщіївку та Андріївку - ЗСУ (відео) [ Редагувати ]
Російська армія активізувалась під Бахмутом. Окупанти намагаються відбити раніше зайняті ЗСУ позиції та селища на північному та південному флангах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.
"Ситуація досить таки непроста, тому що ворог намагається контратакувати нас як на північному, так і південному фланзі Бахмута. Відбуваються бої у напрямку Хромове, там де Богданівка. Там відбуваються так би мовити "качелі", коли деякі позиції то ворог займає, то ми відбиваємо. Тобто позиція непроста.
На південному фланзі також тривають бої. Ворог намагається відновити своє становище, контратакує Кліщіївку, Андріївку. Також тримають бої за залізницею в напрямку Горлівки. там ворог перебуває у лісосмугах. І там так само: деякі позиції ми беремо, деякі ворог назад повертає. Але є такі досягнення, коли деякі позиції ми беремо остаточно", - розповів Олег Калашніков.
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