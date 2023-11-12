Потужність артилерії російських окупантів скоротилася з 70-80 тисяч пострілів на добу на початку війни до 8 тисяч у середньому зараз. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Я б назвав тут дві такі причини. Перша вагова причина - це те, що вони витратили дуже велику кількість боєприпасів минулого року. Десь підраховано, що 11 млн вони витратили. У цьому році ця цифра за підрахунками має сягнути чотирьох мільйонів. Тобто справних боєприпасів у них меншає. Тобто зі складів зараз вони дістають ті боєприпаси, які треба поновлювати.

І друга така причина, це те, що Сили оборони України у великій кількості знищили і продовжують нищити їхню вантажну техніку, яка доставляє їхні БК безпосередньо як на фронт, та і вогневі позиції", - розповів Олег Калашніков.