Від 70-80 тисяч пострілів на добу до 8 тисяч: у ЗСУ розповіли про дефіцит снарядів у росіян (відео) [ Редагувати ]
Потужність артилерії російських окупантів скоротилася з 70-80 тисяч пострілів на добу на початку війни до 8 тисяч у середньому зараз. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.
"Я б назвав тут дві такі причини. Перша вагова причина - це те, що вони витратили дуже велику кількість боєприпасів минулого року. Десь підраховано, що 11 млн вони витратили. У цьому році ця цифра за підрахунками має сягнути чотирьох мільйонів. Тобто справних боєприпасів у них меншає. Тобто зі складів зараз вони дістають ті боєприпаси, які треба поновлювати.
І друга така причина, це те, що Сили оборони України у великій кількості знищили і продовжують нищити їхню вантажну техніку, яка доставляє їхні БК безпосередньо як на фронт, та і вогневі позиції", - розповів Олег Калашніков.
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