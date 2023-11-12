Нині і самі миколаївці можуть виїздити на допомогу колегам.

Масований удар по Миколаївщині. По обласному центру росіяни одночасно запустили балістичну ракету "Іскандер - М" і керовані авіаційні ракети Х-59. За повідомленням Сил оборони півдня, усе? аби обійти ешелований захист ППО. Силам протиповітряної оборони все ж вдалося знищити одну з керованих ракет. Внаслідок падіння уламків, пошкоджено кілька житлових будинків. Минулося без постраждалих.

Нині в місті триває цілодобова робота з відновлення інфраструктури. Допомагають в цьому і міжнародні партнери. Данія, зокрема, подарувала місту автовежу висотою в 34 метри. Її активно використовують для ремонту електромереж. За процесом відновлення енергосистем Миколаєва слідкує Наталя Сінченко.

Наталя Сінченко - кореспондентка:

На висоту 24 метрів двоє працівників обленерго піднімаються, аби полагодити дроти, пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Полагодити лінії електромереж фахівці можуть тепер значно швидше.

Юрій Омрихін - майстер служби повітряних ліній АТ "Миколаївобленерго":

Сейчас у нас появилась более сучасна техніка, що ми можем бистріше і качественно відновити лінію.

Нову автовежу заввишки 34 метри Миколаєву передала Данія.

Вадим Данилків - генеральний директор АТ "Миколаївобленерго":

Велику кількість було пошкоджено внаслідок бойових дій, де ми просто не могли відновити електропостачання до великої кулькості населених пунктів. Багато людей залишалося по декілька днів без світла, так як висоти не вистачало для наших вишок, на той момент у нас була найвища вишка 26 метрів.

Сергій добре памʼятає, як виживали під обстрілами та без світла.

Сергій - житель Миколаєва:

Ми могли сидіти без світла по кілька діб насправді, тобто ми могли не виходити з підвалу, бо було дуже чутно.

Енергетики, звісно, шукали вихід. І щоразу ризикували, адже лагодити мережі доводилося під осбтрілами, коли кожна хвалина на вагу життя.

Юрій Омрихін - майстер служби повітряних ліній АТ "Миколаївобленерго":

Єслі ми не доставали вишкой, то ми піднімались пішки, майнали провод на низ, ладнали і опять піднімали назад.

Підприємство мусило просити вишки в інших містах - Києві чи Одесі. Нині і самі миколаївці можуть виїздити на допомогу колегам.

Вадим Данилків - генеральний директор АТ "Миколаївобленерго":

На днях ми очікуємо ескаватори, очікуємо ряд вишок з фонду підтримки енергетиків. Так само нам допомагають і швейцарці. Японська програма, тобто світ не залишив нас.

Поки у миколаївських енергетиків критична ситуація з автопарком. Автівки потрапляли під обстріли і підривалися на мінах. Лише під час ракетного удару по транспортній базі росіяни знищили 7 одиниць техніки.