Кабінет міністрів дозволив демонтувати пам'ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським та радянським діячам у Києві, Одесі та інших містах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"За самого початку демонтажу таких пам'ятників, зокрема памятника Щорсу, заважало те, що він та інші були включені до категорії національного державного реєстру памяток. Відповідно до законодавства, а саме закону України про охорону культурної спадщини зазначені обєкти підлягають охороні і не можуть бути ні демонтовані, ні спотворені, ні перенесені.

За поданням Міністерства культури та інформаційної політики Кабінет міністрів України вніс зміни до державного реєстру, вилучивши 13 об'єктів. Серед них не тільки пам'ятник Щорсу, а й аж чотири пам'ятники Пушкіну по всій країні та деякі інші об'єкти.

Тепер вони, як такі, що позбавлені охоронного статусу, стали звичайним майном, і відповідні органи влади, на балансі яких вони перебувають, а це місцеві державі адміністрації та органи місцевого самоврядування, можуть їх без порушення законодавства перенести туди, де їм, очевидно, і має бути сьогодні місце.

Або на утиль історії, або ж, якщо памятки мають певне культурне значення, а пам'ятник Щорсу за багатьма оцінками експертів є саме таким, оскільки створений відомими українськими скульпторами, архітекторами, і за оцінками мистецтвознавців справді може претендувати на мистецьке значення, він може бути перенесений до іншого непублічного місця і виконувати свою функцію як свідка історії, як свідка того періоду, який, нажаль, був негативним для України.

Проте може бути обєктом дослідження тих культурних процесів, які відбувалися за радянської доби...", - розповів глав Мінкульту.

Ростислав Карандєєв назвав кілька пам'яток, які будуть внесені у список на знесення найближчим часом.

"Крім Щорса, ще з таких цікавих і знакових знесуть пам'ятник Суворову в Ізмаїлі. Хто пам'ятає трохи історію минулих років, то очевидно, Ізмаїл завжди асоціювався з Суворовим. Принаймні такий наратив за радянської доби був постійно використаний щодо презентації цього одеського міста...

Виключені ще кілька пам'яток, зокрема монітор "Железняков" у Києві. Це плавзасіб, що мав історичне і воєнне значення. Ми наразі розглядаємо питання про те, щоб він залишився як елемент пам'ятки технічного прогресу. Це зокрема може бути і до деяких інших об'єктів.

Цікавими є об'єкти, які ми зараз готуємо до виключення. Це ще 14 памяток національного значення. Серед них дуже відомий об'єкт - пам'ятник так званому "Товаришу Артему", а саме більшовику Федору Сергєєву, який знаходиться поблизу Свято-Угорської Лаври в Донецькій області.

Він є елементом ідеологічної пропаганди раннього радянського періоду, оскільки був збудований у 1927 році. Але з огляду на те, що його автором є видатний український скульптор Іван Кавалерідзе, цей об'єкт є ще об'єктом великого мистецького значення. І внесений до списку ЮНЕСКО як один з найяскравіших об'єктів, створених у стилі кубізму. До речі, це є найбільший в Європі памятник відповідного стилю. Він не може бути нами знищений. Це є справді пам'ятка культурного процесу.

Виокремлення ідеологічної складової від технологічної, від мистецької є якраз завданням нашого міністерства", - заключив Карандєєв.