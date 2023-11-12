Бібліотеки, галереї та музеї... З початку повномасштабного вторгнення, росіяни регулярно знищують нашу культурну спадщину. В Одесі, приміром, продовжує свою роботу комісія ЮНЕСКО. Нагадаю, центр міста визнано культурною спадщиною організації. Втім, окупантів це не зупиняє, вони продовжують запускати ракети по Одесі.

Вперше після вибуху "Оніксу", буквально за десять метрів від будівлі Одеського національного художнього музею, журналістів впустили в середину пам'ятки архітектури. Які приміщення постраждали найбільше, що потрібно ремонтувати насамперед, і коли музей знов відчинить двері для відвідувачів - дізналися наші одеські кореспонденти.

Зранку працівники Одеського національного художнього музею збирають та розкладають по коробках дорогоцінні уламки.

Ми збираємо ліпнину та частини фасаду, все підписуємо. Це - уламки ракети. Їх ми передаємо у відповідні служби. А ліпнина - згодом буде брати участь у процесі реставрації.

Ці руйнування - наслідок вибуху російської ракети за якісь десять метрів від музею.

Від потужного вибуху, що пролунав на Софіївській, ввечері 5 листопада здригнувся весь центр міста. Вибухова хвиля знесла дві з половиною сотні вікон та балконів, вхідні двері, дахи та фасади. Протикорабельна ракета "Онікс" влучила у проїжджу частину поруч із воротами Художнього музею і утворила вирву з десяток метрів завширшки. Нині її частково засипали, комунальники полагодили розірвані водо та газогони, навіть рух трамваю уже поновили. У музеї роботи багато.

У найближчому до епіцентру вибуху крилі, працював адміністративний центр музею. Вибухова хвиля розтрощила робочі кабінети екскурсоводів та менеджерів

Володимир Дамаскін, голова екскурсійного відділу Одеського національного художнього музею:

Ось цей кабінет, коли я зайшов у понеділок, я побачив, таке віконце замість дверей. І щастя, що не було нікого зі співробітників, тому що було б дуже багато жертв.

Охоронець, який чергував того вечора, вижив тільки тому, що з першим сигналом тривоги рушив до сховища. Вибухнуло, коли був на сходах до підвалу.

Він одразу пішов, і в принципі він просто почув, він казав, що це був гул. І він як раз вчасно врятувався, бо все скло полетіло сюди в хол.

З початку широкомасштабної агресії будівля музею, розташована над портом, вже чотири рази потрапляла під удар. Але остання атака виявилась найбільш руйнівною. Ця пам'ятка архітектури національного значення розташована у кварталі, що охороняється ЮНЕСКО. І в перші дні після обстрілу в музеї працювала комісія, що фіксувала наслідки ворожого удару для будівлі та експонатів.

Анастасія Левченко, голова комунікаційного відділу Одеського національного художнього музею:

Вони повністю зафіксували пошкодження всіх вікон, скла, ліпнини, фасаду музею і даху. Ми чекаємо сканування. Дуже важливо провести ці роботи. Це будуть спеціалісти з Києва, щоб ми розуміли, що сталося з будівлею.

У найгіршому стані - дах музею.

Анастасія Левченко, голова комунікаційного відділу Одеського національного художнього музею:

Бруківка з вулиці, настільки вибухова хвиля спрацювала, що бруківка полетіла на дах. Там повністю діри в цих листках. Будемо все ремонтувати, бо ж зараз якраз чекаємо дощі.

А ось колекція музею, переконують фахівці, не постраждала. З початком великої війни все найцінніше в кілька етапів вивезли у безпечне місце.

Залишилися буквально статуї, які важкі, які фізично ми не можемо прибрати. І роботи. Тому що, якщо ми їх будемо скручувати, вони пошкодяться. Тобто ми їх не можемо фізично, бачте, за об'ємами витягнути. Але вони повністю під захистом і з ними все добре.

Серед найціннішого, залишилося велике полотно Івана Айвазовського "Купання овець".

Там з нею все повністю в порядку. Це тимчасова захисна плівка, яку нам надав "Червоний хрест".

У залах другого поверху демонстрували роботи українських художників з приватної колекції.

Катерина Кулай, директорка Одеського національного художнього музею:

Лише також ми кажемо про пил, який є небезпечним для картин. Але вже була група реставраторів і ми організовуємо роботу з відновлення стану цих експонатів.

Музейники сподіваються, картини після реставрації повернуться до експозиції.

Володимир Дамаскін, голова екскурсійного відділу Одеського національного художнього музею:

Виставковий цикл "Мова війни" тепер він зовсім по-іншому для нас буде виглядати.

Шостого листопада Одеський національний художній музей мав святкувати 124 річницю заснування. Планували влаштувати дні відкритих дверей, готували подарунки для відвідувачів. І все обовʼязково втілять.

Катерина Кулай, директорка Одеського національного художнього музею: