Сутичками в середмісті та арештами закінчився пропалестинський мітинг у Лондоні. Він став найбільшим від початку ізраїльської війни і зібрав близько 300 тисяч протестувальників. Чому британський прем'єр назвав цей марш провокативним і чим акція привернула увагу праворадикалів - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

9 поранених офіцерів поліції та 129 арештів. Марш за припинення вогню у Газі закінчився сутичками. Серед радикалів поліція помітила протестувальників, які мали на собі символіку ХАМАСу. У Британії його визнали терористичною організацією. Правоохоронці зазначають, що сам 300-тисячний марш пройшов без фізичного насилля, сутички спалахнули вже коли люди розходилися.

Втім, зараз йде розслідування кількох серйозних злочинів на грунті ненависті. Поліція, зокрема, оприлюднила фотографії двох чоловіків та однієї жінки, яких звинувачують у антисемітизмі. За що розшукують чоловіків - не розголошують. А жінка на марші несла плакат із єврейським символом зірки Давида, в якій була зображена нацистська свастика. Про Ізраїль на марші згадували лише як про агресора. Країну називали терористичною державою, звинувачували у військових злочинах у Газі.

Френкі Фінн, протестувальник:

Я хочу, щоб вони припинили вогонь, а потім доклали всіх зусиль до переговорів. І це не залежить від мене, я не палестинець, я не живу там, я не можу сказати "Це має бути дві держави, чи це має бути одна держава". Це не до мене. Що я можу зробити, то це поговорити зі своїм урядом, сказати своєму уряду припинити підтримувати Ізраїль у тому, що він робить з народом Гази.

Офіційна позиція Лондона у цій війні - на боці Ізраїлю. Уряд підтримує його право на самозахист від терору. Водночас народу Гази Британія допомагає гуманітарними вантажами і визнає страждання, яких завдає війна. Але заклики протестувальників припинити вогонь - не співпадають з офіційною позицією уряду.

Також цей марш привабив увагу членів радикальних правих, націоналістичних угруповань. Вони зібралися у середмісті на протест проти ходи. Поліція намагалася утримувати їх подалі від маршу, але ті ставали агресивні, кидали в офіцерів різними предметами. В результаті, більшість затриманих - саме праворадикали, а не учасники пропалестинського протесту. Пристрасті навколо цього маршу розпалили суперечки про його проведення в День перемир'я. Це вшанування жертв двох світових війн. Напередодні британський прем'єр називав безвідповідальним та провокативним проведення протесту в цей день.

Тобіас Елвуд, голова комітету з питань оборони парламенту Великої Британії:

Я сподівався, що марш таки не проведуть, просто як вияв поваги в такий важливий день для Британії, для кожного куточка Британії. Цими вихідними ми віддаємо данину пам'яті загиблим, які зробили жертви задля свобод, якими ми зараз насолоджуємося. І, на жаль, серед протестувальників є такі, що спричиняють сутички, бо мають більш агресивний, більш радикальний підхід.

Сьогодні у Великій Британії продовжується вшанування жертв війн. Службу біля пам'ятника кенотаф - це символічна могила - очолив Його Величність король. Також в церемонії взяли участь наступник престолу принц Вільям з дружиною Кейт, прем'єр Ріші Сунак, колишні прем'єр-міністри, зокрема Борис Джонсон, а також члени уряду та опозиції. І хоча сьогодні не заплановано жодних протестів, поліція забезпечила присутність майже 1400 офіцерів на вулицях столиці.