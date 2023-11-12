Уряд збільшив суму субсидії на дрова. Для цього, як повідомляють у Кабміні, запускають експериментальний проєкт. Отримати таку допомогу можуть люди, котрі опалюють будинки твердим паливом.

Як готуються до холодів на Запоріжжі та яка ситуація із доставкою деревини жителям прифронтових громад - дивіться далі.

Запорізькі лісівники почали заготівлю дров для опалювального сезону. У цьому лісництві бензопили загули лише кілька днів тому. Під спил йдуть сухі та аварійні дерева, або пошкоджені шкідниками. Перед тим, як почати санітарну вирубку, рослини ретельно оглядають.

Богдан Хижняк, головний лісничий філії "Запорізьке лісове господарство":

Враховується, які критерії саме згідно з санітарних правил ця деревина, ну, призначена для видалення. Після формування цих матеріалів приїжджає спеціаліст, обстежує всі ділянки, які ми зазначили, робить акт на доцільність призначення.

Після заготівлі усі дрова беруть на облік. До опалювального сезону лісівники планують заготовити 300 кубів деревини. Під час продажу покупцям видають накладну, де зазначена вся інформація про товар. Перевірити дані можна на сайті.

Богдан Хижняк, головний лісничий філії "Запорізьке лісове господарство":

Можна перевірить і лісорубні квитки, і товаро-транспортні накладні і взагалі там можна навіть подивитися де взагалі проходять рубки і де можна придбать дрова. Ціна за кубометр у нас по підприємству такої деревини буде коштувать 1590 гривень, це за куби.

А це одне із сіл у Запорізькому районі. Чимало його жителів під час холодів і досі користуються пічним опаленням. Люди кажуть, щоб запастися дровами на всю зиму потрібно викласти чималі кошти.

Ганна, жителька села у Запорізькому районі:

Щас єслі куб 2400 це то, що було в том году, в цьому кажуть, що подорожало, бо ми свої підпилювали як би, то тисяч 30 виходе за зіму, 35.

Олена та її рідні переїхали до цього села із сусідньої Дніпропетровщини. Залишити рідну домівку довелось через постійні російські обстріли. Будинок, де зараз мешкає сім'я, на пічному опаленні. Жінка каже, минулої зими запастися дровами допомогли колеги чоловіка. Як грітимуться цьогоріч і гадки не має.

Олена, жителька села у Запорізькому районі:

Даже, якщо навіть і 10 тисяч, я їх не можу виділити, так як моєму чоловіку потрібно дуже багато лікарств, так як він онкохворий, він часто хворіє. В тому році нам допомогли звідти, де ми проживаємо, чоловіку виділили 2 прицепа з машини дров, щоб він міг, ну це як допомогу йому дали.

Люди, які опалюють свої будинки дровами, можуть отримати субсидію. Вона видається раз на рік. Раніше граничний розмір допомоги становив сім тисяч гривень. Нещодавно Уряд збільшив цю суму.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

За підтримки партнерів запускаємо експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами. Граничний розмір субсидії на придбання твердого побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тис. грн на рік для однієї родини.

На прифронтові території область доставлятиме тверде паливо за підтримки міжнародних організацій. Нині за заявками громад 16 з половиною тисяч домогосподарств потребують допомоги.

Артур Бойко, начальник управління зовнішньоекономічної діяльності Запорізької ОВА:

Це вразливі верстви населення, як то пенсіонери, як то сім'ї військовослужбовців, як то, наприклад, одинокі матері з дітьми, багатодітні сім'ї. І ми залучаємо максимально міжнародні організації, благодійні організації, які можуть допомогти. Знову ж таки перш за все для тих громад, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення.

Частина населених пунктів дрова вже отримали. Закрити більшість потреб громад твердим паливом область планує до початку грудня.