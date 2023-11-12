Енергоефективність та екологічно чисте будівництво - пріорітети для Фінляндії у відбудові України. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Вілле Тавіо. За словами чиновника, уряд нині працює над планом відновлення нашої країни. І складатиметься він з двох частин. Першу - підготують вже до кінця цього року.

Нині зруйноване росіянами відновлюють по всій країні. Втім постало нове питання - куди подіти тисячі тонн бетону, дерева, скла, що утворилися внаслідок руйнувань. Що з ним робити? Скільки можна перетворити на сировину для майбутніх будівництв? Єлизавета Яковлева розповість про вирішення цієї проблеми.

Київщина. Село Дмитрівка. Торік під час наступу на столицю окупанти пошкодили тут чимало будинків. Ось ці - нині відновлюють за рахунок фонду лівідації наслідків збройної агресії. Роботи планують завершити до кінця листопада. Але підрядник вже не вкладається у заявлені терміни.

Представник будівельної компанії виправдовується, мовляв, обсяги робіт виявилися більшими, ніж здавалося на перший погляд.

Сергій Роздобудько, представник компанії-підрядника:

Нам потрібно щас пройти це - іменно чорнові варіанти. Но в нас вони вже на фініші. І вже воно тоді піде бистріше. Віконники вже нарешті справились. Всьо гуд!

5-поверхівка в селі Бузова - теж потребує масштабного ремонту. Під час обстрілів було пошкоджено не лише стіни, а й каналізацію.

Вона у нас чугунна, під час бойових дій і влучання в будинок вона зазнала часткового пошкодження. І наразі вона функціонує неправильно.

Чиновники пообіцяли знайти додаткові гроші на ремонт. А підряднику, який уже мав здати об'єкт, пригрозили штрафом.

Україна прийняла сміливе рішення - починати відбудову, не чекаючи перемоги. Коштів на це не багато, навіть із допомогою міжнародних партнерів. Втім, де взяти кошти - лише одне з питань, яке наразі без відповіді.

Єлизавета Яковлева, кореспондентка:

На одній лише Київщині російські окупанти зруйнували понад 28 тисяч будівель. А це сотні тонн відходів та будівельного сміття. Що з ним робити - це ще один виклик для нашої країни.

Утилізувати чи спробувати переробити - ось головне питання. Створювати нові полігони і отруювати українську землю - не вихід, кажуть посадовці. А отже, шукають способи, як використати будівельне сміття під час відновлення.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Нам дуже сильно допомогає Японія. Вона надає нам спеціальну техніку - дробилки так звані. Сьогодні ми вже доставляємо до Бородянки - у нас там буде площадка. Мінімум 50% перероблюємо і використовуємо в інших цілях.

У масштабах усієї країни обсяг будівельних відходів, що утворилися внаслідок війни сягає п'ятисот шістдесяти тисяч тонн, наголошують у Міністерстві захисту довкілля. Яку частину з них можна використати повторно - над цим ламають голову можновладці. Цьогоріч у липні створили Національний план управління відходами. Але конкретні стратегії - все ще на стадії напрацювання.

Євгенія Попович, директорка Департаменту цифрової трансформації Міністерства захисту довкілля України:

Ми за допомогою спеціальних машин - на прикладі Київської області, Ірпеня, воно дробиться і використовуються для підсипки доріг. Але це ж не все, ми можемо зрозуміти, що, наприклад, завдяки піролізній печі ми зможемо отримати якусь гранулу і використовувати як домішку в цемент. Але все це потребує наукові речі.

Допомогти з дослідженнями погодилися у Світовому банку. Там і профільних спеціалістів пообіцяли підшукати, і профінансувати проект. Адже зараз Україна доводить світу, що у буквальному сенсі здатна постати з попелу просто під час війни.