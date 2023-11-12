Києво-Печерська Лавра перейшла на новоюліанський календар [ Редагувати ]
Києво-Печерська Лавра "на численні прохання парафіян" вирішила перейти на новоюліанський календар, як це раніше зробила Православна церква України. Про це у соцмережі повідомив виконувач обов'язків намісника Лаври архімандрит Авраамій.
На численні прохання парафіян Києво-Печерської Лаври, з благословення Священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнійшого Митрополит Епіфаній, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви.
Православна церква України з 1 вересня 2023 року церква перейшла на новий юліанський календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня.
Юліанський календар, яким живе РПЦ, на 13 днів відрізняється від григоріанського, яким живе більшість країн світу. Таким чином, Різдво за цим календарем відзначають 7 січня. Деякі православні церкви використовують новоюліанський календар, який зараз збігається з григоріанським.
Дата Великодня та пов'язаних з нею свят, таких як Трійця та Вознесіння Господнє, вираховується за місячним календарем. Католики та православні користуються різною пасхалією (методикою обчислення дати свята). Навіть під час переходу на новий церковний календар ПЦУ залишить стару методику обчислення дати свята.
Таким чином, коли реформа церковного календаря набуде чинності, Великдень та пов'язані з ним дати будуть єдиними церковними святами, які не співпадатимуть з католицькими.
Найважливіші з церковних свят - великі свята, пов'язані з життям Ісуса Христа і Богоматері. Їх ділять на двунадесяті (12 головних) і недвунадесяті.
У вересні великих двунадесятих свят буде два - Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.
Новий церковний календар на 2023 рік
- Обрізання Господнє - 1 січня (замість 14 січня)
- Богоявлення, Водохреща - 6 січня (замість 19 січня)
- Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
- Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
- Великий пост - з 7 березня по 23 квітня (дата не змінюється)
- День святого Юрія - 23 квітня (замість 6 травня)
- Вербна неділя - 9 квітня (дата не змінюється)
- Великдень - 16 квітня (дата не змінюється)
- Вознесіння Господнє - 25 травня (дата не змінюється)
- Трійця - 4 червня (дата не змінюється)
- Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
- Апостолів Петра та Павла - 12 липня (замість 29 червня)
- Пророка Іллі - 20 липня (замість 2 серпня)
- Маковея (Медовий Спас) - 1 серпня (замість 14 серпня)
- Преображення Господнє - 6 серпня (замість 19 серпня)
- Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
- Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
- Воздвиження Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)
- Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
- Архістратига Михайла - 8 листопада (замість 21 листопада)
- Введення в храм Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
- Андрія Первозванного - 21 листопада (замість 4 грудня)
- День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
- Різдво Христове - 25 грудня (замість 7 січня)
- Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
- Щедрий вечір, день святої Маланки - 31 грудня (замість 13 січня)
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