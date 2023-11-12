Надвечір 12 листопада в Дарницькому районі Києва загорівся склад з будматеріалами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, зазначивши, що відбувається гасіння пожежі.

Пожежа в Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориспільській. Горить склад з будматеріалами.

За його словами, наразі на місці працюють всі екстрені служби.

Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває. Рятувальники просять не заважати їх роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу.

Також за інформацією від мера Києва Віталія Кличка, рятувальники закликали мешканців столиці утриматися від руху по вулиці Бориспільській та прибрати припарковані поблизу місця пожежі автівки.

Раніше ми писали про те, що у Вінниці палає понад 1000 кв. м складів з ламінатом.