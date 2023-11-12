Щодо розміру допомоги - то вона від початку війни залишилися незмінною.

Фінансову підтримку від держави нині отримують майже два з половиною мільйони внутрішніх переселенців. На це, щомісяця, з бюджету йде майже шість мільярдів гривень. Це, приміром, дані за жовтень. Допомагають активно та систематично і міжнародні організації. Зараз триває прийом заявок на фінансову допомогу від "Червоного хреста".

Скільки дають? І хто може подаватися? А ще - які зміни в лиспопаді відбулися в оформленні державної допомоги для ВПО? Про все детально - далі в сюжеті.

В івано-франківському офісі "Червоного хреста" наплив відвідувачів. Пишуть заявки на отримання грошової допомоги. Подає документи і Марина з Луганщини. На Прикарпатті живе вже півтора року.

Марина розповідає: вона одинока мама, виховує двох синів. Із доходів у неї - лише державні виплати ВПО і допомога на дітей.

Марина, переселенка з Луганської обл.:

Я з цих коштів плачу за житло оренду, за комунальні послуги, а соціальна допомога, яка приходить, то тих коштів вистачає на харчування. На речі майже ні. Стараюсь по гуманітарним допомогам брати речі на дітей.

Молодшому сину - три роки, він часто хворіє - розповідає Марина. Відтак, можливості влаштуватися на роботу - немає. Тому й звертається часто за допомогою до різних міжнародних організацій.

Марина, переселенка з Луганської обл.:

Я слідкую в телеграм-каналах, у фейсбуці, в соцмережах за організаціями, і якщо вони виставляють форму для реєстрації, то я реєструюся.

Неабияк сподівається отримати цю фінансову допомогу і Світлана з Харківщини.

Світлана, переселенка з Харківської обл.:

Яка там фінансова допомога я навіть не знаю, але мені зараз всерівно, що і як. Хоч би якусь підтримку просто. Хоч щось, бо становище зараз дуже нелегке.

На Прикарпатті жінка з донькою з березня минулого року. Світлана - теж одинока мама. Влаштувалась тут на роботу - кондитером на хлібокомбінаті. Розповідає: спершу жили в школі, потім в гуртожитку. Нині винаймають однокімнатну квартиру.

Світлана, переселенка із Харківської обл.:

Це по пʼять і більше людей в одній кімнаті і це дуже важко морально. Ми вирішили якось викручуватися і хоч трішки самостійно пожити в двох без сторонніх людей, але виявилось настільки матеріально важко.

Світлана розповідає свою бухгалтерію - 8 тисяч зарплата, ще 5 - виплати ВПО на двох із донькою. З цього сім тисяч платять за житло. Решта - на продукти. Аби зібрати дочку на навчання - мусіла позичати.

Світлана, переселенка із Харківської обл.:

Вона студентка, перший курс. Приходилось купляти нове взуття. У мене кілька днів не було мобільного телефону - прийшлося закласти в ломбард, аби якісь гроші отримати на те, щоб кросівки купити.

В "Червоному хресті" розповідають - допомогу переселнцям надають від початку війни. Спершу це були ваучери для придбання продуктів у великих супермаркетах. Згодом організація провела серед ВПО анкетування і зʼясувала, що найбільш гостро зараз стоїть проблема із оплатою житла. Тож перейшли на грошовий варіант.

Юля Тонюк, представниця Червоного Хреста:

У нас зараз є дві програми за підтримки швейцарського "Червоного хреста" масштабної саме грошової виплати. Перша програма - це цільова допомога - підготовка до зимового сезону. Люди за ці гроші можуть купити ще зимовий одяг, оплатити комунальні послуги, оплати ту ж оренду житла.

Допомога разова, становить три тисячі двісті гривень на господарство. Друга програма - багатоцільова, жодних обмежень на що витрати кошти немає. Сума - теж три двісті, але розрахована вона на три місяці.

Юля Тонюк, представниця Червоного Хреста:

Категорії, яким ми надаємо допомогу, це інваліди першої і другої групи, сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю і так само батьки або матері, які самі виховують дитину.

Подаватися можна на дві одночасно. Реєстрація триває не лише у Франківську, але і у всіх районних центрах. Програма стартувала два тижні тому - і триватиме до сімнадцятого листопада.

Нині допомоги від міжнародних організацій, як і їх самих - значно поменшало. Звузився і перелік осіб, які можуть на них претендувати. Відбулися змінити і в оформленні державної допомоги для пересенців.

Оксана Станіславська, заступниця директора департаменту адміністративних послуг Івано-Франківської міської ради:

Змінилася форма заяви та умови подачі документів. Тобто зараз допомога призначається на сім'ю. Тобто до складу сім'ї включається чоловік, дружина, діти, непрацездатні батьки, які включені до реєстру ВПО. І подається така заява представником від сім'ї. А раніше кожна особа зверталася особисто.

Ці нововведення набули чинності з першого листопада. А з першого серпня змінилися умови виплат - їх тепер отримують не всі ВПО.

Оксана Станіславська, заступниця директора департаменту адміністративних послуг Івано-Франківської міської ради:

Зараз допомога не призначається, якщо особа здійснила покупку понад сто тисяч гривень, або має у власності транспортний засіб з часу реєстрації якого не пройшло пʼяти років, або якщо сума коштів в банку теж понад сто тисяч гривень чи якщо особа перебувала за кордоном понад тридцять днів перед датою звернення або сумарно 60 днів за півроку.

Зменшили і перелік територій, жителі яких можуть претендувати на статус ВПО. Серед них - лише ті населені пункти, де ведуться активні бойові дії або вони під окупацією. А ще з першого листопада допомога для ВПО призначають лише на півроку.

Оксана Станіславська, заступниця директора департаменту адміністративних послуг Івано-Франківської міської ради:

Якщо особа перебуває в населеному пункті і у неї не змінилися умови, по яких призначається допомомога, вона може знову звертатися за оформленням такої допомоги.

Щодо розміру допомоги - то вона від початку війни залишилися незмінною. Щомісяця - дві тисячі на дорослого, і три - для дітей та людей з інвалідністю.