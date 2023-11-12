Протягом доби окупанти здійснювали штурмові дії вздовж шести напрямків, проте українські війська успішно відстояли їх агресію. Про це свідчить аналіз Генерального штабу Збройних сил України, розміщений у соціальній мережі Facebook.

Протягом останньої доби зафіксовано 61 випадок збройних стиків. Супротивник влучив трьома ракетними та 27 авіаційними ударами, а також провів 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Результатом цих атак стали руйнування та пошкодження приватних житлових будинків і іншої цивільної інфраструктури. Зафіксовані втрати і поранення серед мирного населення.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Старикове, Басівка, Запсілля, Миропілля Сумської області; Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Кислівки Харківської області, де наші воїни відбили вісім атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області, де українські воїни відбили чотири атаки. Противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Сіверська Донецької області.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка, Рай-Олександрівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито шість атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Авдіївки та Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 2 атаки. Крім того, противник завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Новоданилівка, Новопавлівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Херсон, Берислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Збройні сили України активно проводять наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Вони завдають значних втрат окупаційним військам як у живій силі, так і в техніці, ефективно виснажуючи ворога вздовж всієї лінії фронту.

У місті Старобільськ, що розташоване в Луганській області, окупанти розпочали мобілізацію місцевого населення для служби в Збройних силах російської Федерації. Мешканці міста, зокрема чоловіки, намагаються використовувати різні заходи для ухилення від призову на військову службу, такі як звільнення з роботи, приховування та виїзд в інші населені пункти.

Ті, хто не зміг уникнути призову, направляються для військової підготовки до Краснодарського краю російської Федерації.

Втрати російської сторони

За останню добу авіація Сил оборони України нанесла чотири удари по районах концентрації особового складу, озброєння та військової техніки противника. Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двом районам концентрації особового складу, озброєння та військової техніки, а також трьом складам боєприпасів противника.

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